На трассе Львов – Тернополь произошло масштабное ДТП: много пострадавших (фото)

Происшествия

На трассе Львов — Тернополь вечером в субботу, 8 июня, произошла авария с участием сразу 5 авто.

Как сообщает департамент гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, на объездной дороге города Золочев 36-летний водитель грузового автомобиля «ГАЗ» притормозил, в результате чего машину занесло на встречную полосу движения, где произошло столкновение с микроавтобусом «Мерседес», которым управлял 54-летний житель Тернополя. После этого из грузовика выпала 200 литровая бочка и повредила автомобили «Шевроле», «Хонда» и «Опель».

Таким образом, в ДТП пострадало 11 человек. Все они с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Золочевскую центральную районную больницу.

По информации полиции, в аварии пострадали 16 человек: водители «Мерседеса» и «Опеля», а также 12 пассажиров микроавтобуса возрастом 38−67 лет, жители Киевской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Полтавской, Харьковской областей и города Тернополь. Также травмы получили пассажир «Опеля», 47-летний житель Хмельницкой области, и пассажир «ГАЗа», 48-летний житель Бугского района.

Правоохранители начали расследование.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве неуправляемый Mercedes снес отбойник и влетел в здание ТЦ. Водитель погиб на месте происшествия.

Фото facebook.com/igor.zinkevych

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