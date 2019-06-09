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Трагедия под Одессой: молодая женщина покончила с собой прямо на глазах у ребенка
38-летняя женщина покончила жизнь самоубийством, бросившись в реку Дунай в Килийском районе Одесской области.
Как утверждают местные жители, произошло это на глазах у ее 13-летнего сына.
«От увиденного и испытанного шока подросток, который является инвалидом и страдает аутизмом, потерял сознание. Он госпитализирован», — говорят люди.
В региональном главке ГСЧС подтвердили факт обнаружения в реке Дунай, в селе Лески Килийского района, утопленницы.
«Ее тело находилось в двух метрах от берега. Спасатели вытянули погибшую женщину 1981 года рождения. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщили спасатели.
В ГСЧС добавили, что за минувшие сутки найден еще один утопленник. В курортном поселке Затока мужчина ушел купаться и не вернулся.
«Отделение водолазных работ аварийно-спасательного отряда спецназначения обследовало 700 квадратных метров дна и нашло утопленника. Его тело вытянули на берег и передали медикам», — рассказали спасатели.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Таировском районе Одессы женщина выбросилась из окна 9 этажа. Очевидцы пытались «нарушить планы самоубийцы», но их старания оказались тщетны.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».