Происшествия

Экологическая катастрофа на Роси: оказалось, что разлившиеся химикаты были похищены

По факту загрязнения водоема в селе Збаржевка на Виннитчине открыто уголовное производство. Соответствующее решение Следственный отдел Погребищенского районного управления Национальной полиции принял после получения сведений о возможной причине загрязнения, а именно разгерметизации части емкостей с химическими веществами для обработки сельскохозяйственных растений.

В ходе расследования уже установили, что химикаты были похищены со складов, принадлежащих фермерским хозяйствам Козятинского и Липовецкого районов Винницкой области.

По фактам краж гербицидов открыты уголовные производства по ч.3 и ч.5 ст. 185 УК Украины («Кража»). Кроме того, осуществляется расследование по ч.1 ст. 242 УК («Нарушение правил охраны вод»). Максимальное наказание по этим двум статьям состоит в лишении свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время полиция проводит оперативные и розыскные мероприятия для установления и привлечения к ответственности виновных лиц. Кроме того, готовится проведение заседания региональной техногенной комиссии, которая определит алгоритм последующих действий. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер Управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович.

«Мы предупреждаем людей, мы направляем сейчас экипажи патрульной полиции и групп реагирования полиции в ближайшие населенные пункты, где протекает река Рось, а также притоки, чтобы предупредить жителей, чтобы они не ловили рыбу, не купались и не пасли скот по крайней мере сутки», — сказал Жукович.

По словам представителей властей Белой Церкви, местная техногенная комиссия решила прекратить централизованное водоснабжение города с 23:00 9 июня. Аналогично будет прекращена подача воды в Умани.

Как сообщали «ФАКТЫ», в результате ДТП, случившегося в селе Збаржевка, в приток реки Рось вылилась 1 тонна инсектицида. На закругленном участке дороги Mercedes съехал с проезжей части в водоем и перевернулся, после чего загорелся. Автомобиль уже подняли на поверхность.

Тем временем в Одессе также констатированы предпосылки для техногенной катастрофы.

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