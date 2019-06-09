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Националисты объединились для похода в Раду: названа первая десятка
Партия «Свобода» для участия во внеочередных выборах в Раду решила объединиться с «Национальным Корпусом» и «Правым Сектором», а также ветеранскими и общественными организациями. Таким образом, создан единый националистический блок с последующей консолидацией патриотических объединений и организаций. Напомним, согласно последним выводам социологов, в Раду попадают только четыре политические партии.
Таким образом, в первую пятерку объединенного списка вошли основатель и первый командир полка «Азов», внефракционный народный депутат Андрей Билецкий, лидер Национального движения «Дия», экс-лидер «Правого сектора», внефракционный народный депутат Дмитрий Ярош, а также действующий лидер «Правого сектора» Андрей Тарасенко.
Возглавил список лидер «Свободы» Олег Тягнибок, также по списку партии в Раду баллотируется бывший вице-спикер парламента и экс-кандидат в президенты Украины Руслан Кошулинский.
В ТОП-10 вошли также народный артист Украины Богдан Бенюк, руководитель штаба «Национального корпуса» Родион Кудряшов, председатель Ивано-Франковского областного совета Александр Сыч, глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко и председатель фракции «Свобода» в Киевском горсовете Юрий Сиротюк.
«На кону — судьба нации. Именно поэтому мы объединились. В эти непростые времена только патриоты являются мощным и единственным противовесом антиукраинским элементам в политике, которые годами спекулируют интересами государства. Вместе мы не дадим им шанса на реванш», — говорится в заявлении партий, распространенном 9 июня.
Координационный центр по объединению патриотических организаций и движений в единую политсилу будет создан сразу же после парламентских выборов. Ответственным назначен Андрей Билецкий.
Напомним, ранее Дмитрий Ярош рассказал, как развалить Россию.
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