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На пляже в Харькове оборвался канатный мост с людьми: есть пострадавшие (видео)
После того, как в Киеве оскандалились строители нового пешеходно-велосипедного моста, в Харькове случилось ЧП с канатным мостом на популярном среди горожан пляже на Журавлевском водохранилище.
Тем толпа подвыпивших отдыхающих решила проверить подвесную конструкцию на прочность, и не рассчитала собственные силы. Мост оборвался и рухнул вниз прямо с людьми.
«Обычно на мост пускали не более четырех человек, но сегодня охрана отсутствовала и посетители решили оторваться по полной», — написал в сети свидетель инцидента.
Отмечается, что инцидент обошелся без серьезных последствий. Тем не мене несколько человек получили царапины и ссадины.
Отметим, что в начале июня в Калуше Ивано-Франковской области четырехлетняя девочка упала с моста в реку вместе с поврежденным ограждением.
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