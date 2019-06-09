Кризис в Молдове: Конституционный суд назначил нового президента, который распустил парламент

Мир

В воскресенье, 9 июня, политический кризис в Молдове обострился еще сильнее. Конституционный суд республики временно отстранил Игоря Додона от должности президента страны. На официальном сайте суда подчеркивается, что решение связано с отказом Додона выполнять свои конституционные обязанности. Речь идет о роспуске парламента и подписании указа о назначении даты досрочных парламентских выборов.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», 7 июня Конституционный суд Молдовы объявил о том, что срок, отведенный законом на формирование правящей коалиции в парламенте истекает в полночь 8 июня. Поскольку коалиция так и не была создана с конца февраля, когда в стране прошли выборы, все решения, принятые парламентом начиная с 8 июня не являются легитимными. Конституционный суд предложил президенту Додону распустить парламент и назначить дату проведения досрочных парламентских выборов.

Игорь Додон

Однако Додон отказался это сделать. 8 июня 61 депутат из 101 собрался на экстренное заседание. Это были представители пророссийской Партии социалистов и правого проевропейского блока ACUM. Эти две совершенно разные политические силы сумели договориться и объявили о создании коалиции. Кроме того, они выбрали нового премьер-министра и нового спикера парламента. Правительство возглавила Майя Санду. Спикером стала Зинаида Гречаный. Додон поддержал эти назначения.

Майя Санду

Далее парламент выразил вотум недоверия Конституционному суду. Также была принята декларация, провозгласившая Молдову «государством, захваченным олигархами». Коалиция поставила своей главной целью возвращение страны в конституционное русло.

Ночью 9 июня сторонники Демократической партии установили палатки у некоторых министерств и зданий правоохранительных органов в Кишиневе. Они требовали отставки Додона и роспуска парламента.

Утром 9 июня Конституционный суд принял свое решение, о котором говорилось выше. Временно исполняющим обязанности главы государства суд назначил действовавшего до 8 июня Павла Филипа (на фото в заголовке), который является лидером Демократической партии. Ему было поручено немедленно обратиться в Конституционный суд для подписания указа о роспуске парламента.

Филип тут же это сделал. Кроме того, он назначил день проведения досрочных парламентских выборов — 6 сентября 2019 года.

Временно исполнять обязанности главы государства будет действующий премьер-министр Павел Филип, которому было поручено обратиться в Конституционный суд, чтобы подписать указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов. Вскоре Филип распустил парламент и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

«Мы призываем остальные партии не держаться за должности, а отправиться на суд народа. С тем же призывом мы обращаемся и к президенту Молдовы», — заявил Филип журналистам. По его словам, в сложившейся ситуации нет иного выхода, кроме досрочных выборов.

Додон на своей странице в Facebook написал, что намерен обратиться к международному сообществу с призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти, а также призвал граждан страны не участвовать в акциях, организованных Демократической партией 9 июня. Он также напомнил, что за последние два года Конституционный суд уже пять раз временно отстранял его от власти. Все эти решения, по словам Додона, направлены «на дальнейшую узурпацию власти».

Зинаида Гречаный

Парламент и правительство Молдавии отказались подчиняться решениям Конституционного суда. Об этом заявила Майя Санду. «Парламент и правительство, которое я возглавляю, являются законно избранными органами власти и не могут быть распущены никем… Мы не будем подчиняться решениям, которые идут вразрез с законом и волеизъявлением граждан», — сказала она.

Между тем США, Россия, а затем и Евросоюз поддержали решение парламента Молдовы. Еще 8 июня об этом заявили послы Соединенных Штатов и Российской Федерации в Кишиневе. А 9 июня совместное заявление распространили представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и комиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан. Они подчеркунли, что Евросоюз одобрил решения, принятые накануне парламентом Молдовы, в том числе касающиеся формирования правительственной коалиции. Брюссель готов работать с демократически легитимированным правительством в Кишиневе на основе взаимной приверженности реформам и принципам, заложенным в соглашении об ассоциации с ЕС.

«Уважение верховенства закона и демократии должно оставаться основой наших отношений. Кроме того, это прежде всего то, чего ожидают и заслуживают граждане Республики Молдова», — подчеркнули Могерини и Хан. Говоря о событиях, которые последовали в Кишиневе после создания коалиции, они призвали власти и граждан Молдовы к спокойствию и сдержанности. «Диалог между демократически избранными представителями власти по-прежнему должен быть ключом к поиску урегулирования нынешнего политического кризиса», — подчеркивается в заявлении.

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