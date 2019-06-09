Международная федерация легкой атлетики в 11-й раз запретила россиянам выступать под своим флагом

Спорт

Международная федерация легкой атлетики (IAAF) в 11-й раз оставила в силе решение об антидопинговых санкциях для российских спортсменов. Как сообщает BBC, теперь российские спортсмены могут пропустить чемпионат мира в Дохе, который состоится с 28 сентября по 6 октября.

Санкции в отношении российских атлетов действуют с ноября 2015 года.

После вступления их в силу российским спортсменам запрещено выступать под флагом РФ. Тем не менее они могут выходить на арену под нейтральным (олимпийским) флагом после прохождения допинг-тестов.

Комментируя решение IAAF, двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене объяснила его невыполнением россиянами антидопинговых требований и призвала уйти в отставку причастных к этому спортивных функционеров.

«Мы можем сколько угодно заниматься самообманом, рассказывая о том, как наших легкоатлетов боится Запад, о миллионах пунктах „дорожной карты“, которые были выполнены на бумаге. Но то, что мы сделали собственными руками с нашей легкой атлетикой за эти несколько лет, ни одна бумага не вытерпит. Надеюсь, у людей, причастных к этому нескончаемому позору, все-таки хватит мужества уйти», — заявила она в комментарии российскому ресурсу sport24.

«Разговоры о том, что на допинге сидит весь мир, неуместны. Не надо спасать весь мир, необходимо спасти то, что осталось от российской легкой атлетики», — написала Ласицкене в соцсети.

Напомним, в апреле IAAF дисквалифицировала на 12 лет российскую легкоатлетку Ксению Савину, которая пыталась выдать себя за украинку. Тогда же было принято решение о пожизненной дисквалификации за допинг российского бойца Руслана Магомедова.



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