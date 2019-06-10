Настя и Потап отменили свадьбу в Италии: стала известна причина (видео)

Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа, которую пара сыграла 23 мая в Киеве, до сих пор остается одним из самых обсуждаемых событий в мире шоу-бизнеса. У прессы и поклонников накопилось к молодоженам огромное количество вопросов: почему скрывали роман, как шла подготовка к свадьбе или почему решили узаконить отношения именно сейчас?

Вероятно, постепенно Настя с мужем дадут фанатам все ответы, но пока им хочется наслаждаться семейной жизнью, а не общаться с прессой.

Впрочем, накануне Потап всё-таки раскрыл один из секретов. Рэпер заявил о том, что планировал сыграть с Настей свадьбу где-нибудь за границей, к примеру, в той же Италии, которую он очень любит. Однако сделать это не удалось — празднование пришлось провести в родном городе, сказал он в комментарии ТСН.

Как выяснилось, Настя и Потап отказались от идеи отметить свадьбу за границей из-за родителей. Исполнитель честно признался, что отец Каменских — пожилой человек и ему было бы непросто перенести перелет, как и многим другим родственникам.

«Мы могли бы заказать самолеты и привезти всех в Италию, но решили сделать так, чтобы все пришли к нам, в родной Киев»,— рассказал он.

Торжество, однако, всё равно прошло по высшему разряду. Друзья молодоженов окрестили прошедший банкет «свадьбой века».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на праздновании присутствовала бывшая жена Потапа — Ирина Горовая, с которой он развелся несколько лет назад. У бывших супругов есть общий сын — Андрей. Его воспитанием занимается Ирина, однако Потап участвует в жизни ребенка.

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