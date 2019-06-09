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"Мы родственники": Потап разоткровенничался об отношениях с бывшей женой
Рэпер Потап после свадьбы с Настей Каменских признал, что сохраняет нормальные, уважительные отношения со своей бывшей супругой Ириной Горовой. От Горовой у Потапа есть сын-подросток. 10-летний Андрей и его мать были среди тех, кого пригласили на свадьбу Потапа и Насти.
В программе «Светская жизнь» на «1+1» Потап признался, что с бывшей женой их связывает общий ребенок и совместная работа. Именно потому даже после развода экс-супруги ведут себя как цивилизованные люди.
«Легче всего поссориться, разойтись, побить горшки. А мы работаем вместе, уважаем друг друга. Она мать моего сына и всегда таковой будет. К ней у меня всегда будет уважительное отношение», — рассказал артист.
Потап благодарен Ирине, что та не стала преждевременно делать достоянием гласности его роман с Каменских. «Надо отдать должное Ирине. Для Ирины было очень важно не выносить отношения на люди. Это не дипломатия, это дружба. Да мы уже родственники», — заявил Потап.
Напомним, ранее Ирина Горовая призналась, что их отношения с Потапом после развода действительно можно оценить как хорошие. Более того, бизнес-вумен утверждает, что ее бывшие мужья знакомы друг с другом и являются хорошими приятелями.
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