10 июня 2019

В последнее время так часто стали происходить чрезвычайные происшествия с пассажирскими самолётами, что, открывая ленту новостей, уже инстинктивно ожидаешь увидеть там очередное тревожное сообщение то о пожаре лайнера при посадке, то об отвалившихся шасси, то о пьяных дебоширах, устроивших в салоне самолёта такой кавардак, что экипажу пришлось срочно запрашивать разрешение на посадку. Но порой на фоне трагических новостей встречаются такие невероятные истории, которыми хочется тут же со всеми поделиться. Что я, собственно говоря, и решил сделать сегодня.

Ровно 29 лет назад, 10 июня 1990 года, из английского Бирмингема в испанскую Малагу вылетел самолёт Британских Авиалиний, выполнявший плановый рейс 5390. Когда лайнер, на борту которого было 87 человек (81 пассажир и 6 членов экипажа) поднялся на высоту 5273 метра, и бортпроводники уже начали разносить по салону еду, в кабине пилотов неожиданно произошла разгерметизация. После громкого хлопка левое ветровое стекло, находившееся рядом с командиром корабля 42-летним Тимоти Ланкастером, отделилось от передней части фюзеляжа. Потоком вырвавшегося из кабины воздуха командир корабля был резко выдернут из своего сиденья — и вылетел через оконный проём из кабины! Его прижало спиной к фюзеляжу самолёта с наружной стороны, а ноги застряли между штурвалом и панелью управления.

Дверь кабины с треском вырвало и её обломки упали на навигационную панель. В пассажирском салоне началась паника. Стюардессам с трудом удавалось уговорить людей немедленно пристегнуть ремни безопасности. Находившийся в этот момент в кабине пилотов бортпроводник обеими руками схватил командира за пояс. Ему тяжело было удерживать тело командира, лицо которого быстро покрылось инеем, а широко открытые глаза, несмотря на сильный ветер, даже не моргали. Предполагая, что командир мёртв, бортпроводник и подоспевшие ему на помощь двое коллег всё же продолжали удерживать его за ноги. К тому же, если бы они его отпустили, тело могло быть затянуто воздушным потоком в левый двигатель и вывести его из строя. Второй пилот Аластар Атчисон начал аварийное снижение, настойчиво требуя от авиадиспетчеров освободить ближайшую полосу для посадки…

Вы не поверите (точно так же, как поначалу не смог поверить и я), но второму пилоту удалось благополучно посадить самолёт в аэропорту Саутгемптона. Командира корабля затащили в кабину и на носилках отправили в главный городской госпиталь. У него было диагностировано обморожение и несколько незначительных переломов. Все остальные члены экипажа и пассажиры не пострадали! А через 5 месяцев, пройдя курс реабилитации, Тимоти Ланкастер снова сел за штурвал самолёта. И на заслуженную пенсию был отправлен только в 55 лет, как это и предусмотрено правилами British Airways…

Всё-таки, что бы там ни говорили разного рода пессимисты, а хорошо то, что хорошо заканчивается. Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. И спасительного (в нужный момент) везения. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…