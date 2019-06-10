Трехлетняя дочь Тони Матвиенко дебютировала в клипе звездной мамы (фото, видео)

Шоу-бизнес

Трехлетняя дочь известных украинских артистов Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна трехлетняя Нина Матвиенко, позабавившая ранее сеть смешными танцами со знаменитой бабушкой, дебютировала в шоу-бизнеса. Представительница звездного семейства снялась в клипе своей мамы «Дитячий сміх», который та посвятила всем детям Украины.

Работа получилась очень трогательной и семейной — автором песни стал муж Тони Арсен Мирзоян. А вдохновила его маленькая дочка Нина. В композиции он описывает первые эмоции маленького человечка. Свои наработки Арсен записывал на листике, который затерялся. Когда Тоня нашла его случайно, решила — песню нужно записывать немедленно.

«Первый год жизни ребенка — непростой для родителей. Арсен всегда был рядом. Он на своем опыте знает, что для родителей значат детские слезы, и какую радость приносит детский смех. В этой песне — искренние слова», — рассказала Тоня Матвиенко.

Режиссером-оператором клипа стал Андрей Корень. По его задумке в клипе приняли участие 23 ребенка в возрасте от двух лет. Среди них были и дети других знаменитостей — сын Табриз Ирины Билык, дети многодетной мамы, телеведущей Валентины Хамайко. А вокальные партии записывали с детским хором «Зернятко».

«Каждая мама знает, что чужих детей не бывает. Детский смех придает силы, вдохновляет творить, работать, менять жизнь вокруг себя. Он всегда напоминает, что в мире, который мы создаем, будут жить наши дети», — говорит Тоня Матвиенко. Как ранее она признавалась в интервью «ФАКТАМ», ни слава, ни карьера не могут дать такого счастья женщине, как материнство

Также певица воспитывает взрослую дочь Ульяну от первого брака.

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