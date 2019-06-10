- 12:26 Асоциация CHILD.UA провела фестиваль «Назустріч Мрії»
- 12:15 В список «Слуги народа» попал фигурант громких скандалов в Минобороны
- 11:59 Где смотреть онлайн Украина – Люксембург: расписание трансляций матча отбора к Евро-2020
- 11:58 Журналист разгневал сеть расистским постом о Жане Беленюке
- 11:57 «Вы будете извиняться»: в сеть попало скандальное видео с главарем «ЛНР» и представителем ОБСЕ
- 11:53 Стало известно, когда «Чернобыль» покажут по «1+1»
- 11:49 Украина — Люксембург: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020
- 11:48 Курсы доллара и евро падают: прогноз на ближайшее время
- 11:28 В Киеве пять станций метро закрыли на вход и выход: что происходит
- 11:28 Тренер Гвоздика введен в Международный зал боксерской славы
- 11:13 "Горжусь нашей дружбой": Елена Зеленская показала свою лучшую подругу
- 11:12 Шаурма увеличивает риск атеросклероза: Супрун рассказала о вреде фастфуда
Трехлетняя дочь Тони Матвиенко дебютировала в клипе звездной мамы (фото, видео)
Трехлетняя дочь известных украинских артистов Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна трехлетняя Нина Матвиенко, позабавившая ранее сеть смешными танцами со знаменитой бабушкой, дебютировала в шоу-бизнеса. Представительница звездного семейства снялась в клипе своей мамы «Дитячий сміх», который та посвятила всем детям Украины.
Работа получилась очень трогательной и семейной — автором песни стал муж Тони Арсен Мирзоян. А вдохновила его маленькая дочка Нина. В композиции он описывает первые эмоции маленького человечка. Свои наработки Арсен записывал на листике, который затерялся. Когда Тоня нашла его случайно, решила — песню нужно записывать немедленно.
«Первый год жизни ребенка — непростой для родителей. Арсен всегда был рядом. Он на своем опыте знает, что для родителей значат детские слезы, и какую радость приносит детский смех. В этой песне — искренние слова», — рассказала Тоня Матвиенко.
Режиссером-оператором клипа стал Андрей Корень. По его задумке в клипе приняли участие 23 ребенка в возрасте от двух лет. Среди них были и дети других знаменитостей — сын Табриз Ирины Билык, дети многодетной мамы, телеведущей Валентины Хамайко. А вокальные партии записывали с детским хором «Зернятко».
«Каждая мама знает, что чужих детей не бывает. Детский смех придает силы, вдохновляет творить, работать, менять жизнь вокруг себя. Он всегда напоминает, что в мире, который мы создаем, будут жить наши дети», — говорит Тоня Матвиенко. Как ранее она признавалась в интервью «ФАКТАМ», ни слава, ни карьера не могут дать такого счастья женщине, как материнство
Также певица воспитывает взрослую дочь Ульяну от первого брака.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что сын Джамалы и дочь Евгения Кошевого пришли на проект «Голос. Діти».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!