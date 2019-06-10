Сын Джамалы и дочь Евгения Кошевого пришли на "Голос. Діти": самые яркие моменты последнего эфира

Шоу-бизнес

К началу третьего эфира «слепых прослушиваний» проекта «Голос. Діти-5» («1+1») свободных мест в командах звездных тренеров оставалось не много. А вот талантливых вокалистов, ожидающих своего выхода на сцену, по-прежнему хватало. Звездные наставники стали еще тщательнее выбирать участников в свои команды. В этом сезоне тренерские кресла заняли Джамала, Дзидзьо и группа «Время и Стекло».

Выбор в слепую начался с приятного сюрприза: к Джамале на съемочную площадку впервые пришел ее маленький сын Эмир-Рахман. Перед съемками малыш даже успел посидеть в мамином звездном кресле и побывать за кулисами главной вокальной сцены страны. Джамала призналась, что в день сьемок третьего эфира «Голоса», малыш впервые сказал слово «мама».

Первой на сцену вышла Есения Селезнева. Она исполнила хит Тины Кароль «Шиншилла». Родители Есении — музыканты, ее отец знаком с Бабкиным и Веркой Сердючкой.

— Я пришла на «Голос», чтобы сделать первый шаг к карьере певицы, — призналась юная Есения.

Голос девочки развернул кресла Дзидзьо и Джамалы.

— У тебя рок-н-рольная энергия, — сказала Джамала. — Это как раз мне подходит.

Есения выбрала команду Джамалы.

12-летний киевлянин Никита Ачкасов признался, что ему нравится петь и делать людей красивыми.

— Надо мной смеялись, что я девочка, что не веду себя как мальчик, что я — другой, — признался Никита. — Но я хочу, чтобы дети принимали себя такими, какие они есть. Хочу музыкой сделать мир лучше.

Никита исполнил хит Элтона Джона «Can you feel the love tonight», развернув все тренерские кресла.

— Ты уже все умеешь — играешь, красиво поешь, а на гастролях мы все сами красимся и делаем прически, — сказала Надя Дорофеева, обращаясь к Никите.

Впрочем, юноша выбрал команду Джамалы.

10-летняя Лиза Кирилюк приехала на проект из Винницы.

— Моя подруга Нина Басилая, прошла в финал детского «Голоса», а потом выступила на большом концерте Монатика, — рассказала Лиза. — Меня это вдохновило попробовать тоже. Я хочу, чтобы обернулись все судьи.

Для выступления Лиза выбрала песню «Misto» Натальи Жижченко (Onuka). На последних нотах развернулось кресло Джамалы.

— Ты выбрала сложную песню для конкурса, — сказала Джамала. — Я ждала, как ты ее сделаешь более музыкальной, ведь это электронная музыка, и у тебя получилось. За музыкальный вкус плюсик.

Пришла покорить «Голос» и десятилетняя киевлянка Валерия Низова. Ее мама рассказала, что у дочери в два года обнаружилась болезнь кишечника и она не может есть многих продуктов.

— Я хочу сказать всем людям, чтобы они больше мечтали и забывали про болезни, — сказала Валерия. — Без мечты ведь скучно жить!

Девочка исполнила хит Pink «Just give me a reason», но так и не смогла развернуть тренерские кресла.

— Мне нравится, что ты улыбаешься несмотря ни на что, — сказала Валерии Надя Дорофеева. — Так поступают настоящие артисты!

На «Голос. Діти-5» пришла четырнадцатилетняя Карина Столаба из Ивана-Франковска. Юная певица на проекте уже в третий раз, и этот год был ее последним шансом -ведь по правилам проекта, участники должны быть не старше 14 лет. Карина мечтает о большой музыкальной карьере, но родители девочки против, хотят, чтобы она получила серьёзную профессию. Недавно Карина выиграла в вокальном конкурсе, который проходил при Университете Короля Данила, получив возможность бесплатно учиться на юридическом факультете. Родители увидели в этом знак судьбы. Карина хочет отучится там три года и таки поехать в Киев за своей большой мечтой.

Отец Карины сказал, что если дочь сможет развернуть все три кресла «Голоса», то они убедятся, что ей нужно дать шанс начать вокальную карьеру. Юная артистка выбрала для «слепых прослушиваний» сложную песню группы Aerosmith «Cryin» и, несмотря на то, что мест в командах тренеров осталось очень мало, к Карине повернулись все звёздные наставники.

— Вы знаете, у меня сегодня дежавю, — сказал Позитив, уговаривая выбрать его команду. — Когда-то давно на «Черноморских играх» я увидел девочку, которая была в такой же кожаной куртке и тоже пела рок. Это была шестнадцатилетняя Надя Дорофеева. Я сейчас вижу и чувствую, что у нас с тобой может быть музыкальная химия.

Девочка выбрала команду «Время и Стекло». Интересно, что мама юной артистки сама окончила музыкальную школу и хорошо пела. Ее отец очень хотел, чтобы она продолжила развиваться в музыке, но потом его не стало, и мама пошла получать «серьёзную» профессию.

— Мой девиз по жизни — «Я пою — значит я живу», — призналась Карина «ФАКТАМ». — Мне кажется, что теперь это моя миссия — воплотить в жизнь мечту моего дедушки и стать певицей. Я очень люблю петь, и для меня огромный шаг прийти на «Голос. Діти-5».



Девятилетний Михаил Екимов из Могилева (Беларусь) мечтает стать великим артистом. Для «Голоса» он выбрал хит из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Но тренеры так и не развернули свои кресла.

— Если бы мы увидели тебя, как ты поешь, и какой ты маленький, мы бы тебя выбрали, — призналась Надя Дорофеева.

Чтобы поддержать Мишу, Надя и Позитив вышли на сцену и вместе с мальчиком исполнили свой хит «Топ».

14-летняя Лиана Андреасян приехала на проект из Армении.

— Я смотрела восьмой сезон взрослого «Голоса», там была армянка Сарбуи, — сказала Лиана. — Моя основная «точка» в моей детской певческой карьере — «Голос».

Лиана исполнила популярный хит «Плакала», на последних нотах, развернув кресло Дзидзьо.

13-летняя Анастасия Еременко из Донецкой области. Ее отец раньше был шахтером, а теперь служит в зоне боевых действий.

— Когда я убираю — пою, — сказала Анастасия. — Собираю картошку — тоже пою.

Девочка исполнила хит Уитни Хьюстон «My heart will go on», но ни одно кресло не развернулось.

— Это слишком сложная песня, — сказала Надя. — Но ты — умница, что смогла исполнить ее в 13 лет!

13-летняя Ангелина Теренникова из Вышгорода исполнила песню группы «Антитіла» «Там, де ми є», развернув кресла Джамалы и Дзидзьо.

— У меня в команде была Аня Тринчер, — сказала Джамала. — Мне кажется, что ты, как и она, понимаешь, о чем эта песня.

— Я шла к этому шесть лет, — призналась Ангелина. — Мне очень сложно теперь выбрать. Но все-таки я хочу в команду Джамалы.

10-летнего Давида Краселюка из Николаева в школе называют «хрустальным мальчиком».

— Мне это не нравится, — признался Давид. — У меня слабые кости, и я часто ломаю себе руки и ноги. Музыка — это самое лучшее, когда я выхожу на сцену, то забываю о всех невзгодах. Я хочу показать людям, что надо заниматься тем, что им нравится.

Исполнение «California dreamin» развернуло тренерское кресло группы «Время и Стекло».

14-летняя Надежда Верховская из Фастова поет в хоре вместе со своей бабушкой. На «Голосе» она впервые исполнила современную иностранную песню, выбрав хит Amy Winehouse «Back to black».

На последней секунде к ней повернулся Дзидзьо.

11-летняя Елена Усенко из Белой церкви говорит, что музыка для нее в жизни — все!

— Благодаря музыке я начала рисовать, — сказала Елена. — Я рисую обычно звезд шоу бизнеса, а «Время и Стекло» — моя любимая группа.

Елена исполнила хит группы «На стиле», но никто к ней не развернулся.

— У нас всего осталось два места, — сказала Надя. — Если бы это был первый день, мы бы тебя взяли. Ты сейчас выступаешь в таком же костюме, в котором я была в клипе на эту песню.

Оля подарила Наде и Позитиву картину, которую сама нарисовала.

Пришла на проект Варя Кошевая, дочь артиста «Квартала 95» Евгения Кошевого. Для девочки это вторая попытка дойти до финала. Варя уже участвовала в третьем сезоне проекта и попала в команду Потапа. Юная вокалистка дошла до этапа «бои», на котором вместе с Евой и Талией пела песню Ирины Билык «Маленькая девочка». Однако по решению их звездного тренера в проекте продолжила участие Таля. Варя Кошевая тогда на всю страну пообещала: «Я буду рвать и метать, чтобы еще один раз вернуться на этот проект».

— Я решила вернуться на «Голос. Діти» чтобы доказать, что я могу больше, — сказала Варя «ФАКТАМ». — Ведь в прошлый раз я смогла дойти только до этапа «бои». Тогда я не полностью раскрыла свой талант, поэтому я решила попробовать еще раз и уже дойти до финала. За эти 2,5 года подготовки к пятому сезону, я научилась больше доверять себе, стала увереннее и выросла в вокальном плане.

Варя сумела развернуть три тренерских кресла и выбрала команду Джамалы.

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