«Шахтер» нашел нового главного тренера — СМИ

Спорт

Уход Паулу Фонсеки с поста главного тренера донецкого «Шахтера», похоже, дело решенное. Со дня на день 49-летний специалист возглавит итальянскую «Рому». По информации La Gazzetta dello Sport, на 12 июня у Фонсеки в Лондоне запланирована встреча с президентом римского клуба Джеймсом Паллоттой, во время которой тренер подпишет контракт с «волками» на два года с зарплатой 2,5 млн евро в год плюс бонусы. Чемпион Украины выручит от сделки 2 млн евро.

По информации O Jogo, новым главным тренером «Шахтера» станет другой португалец — 57-летний наставник «Витории Гимарайнш» Луиш Каштру (на фото), получивший официальное предложение от донецкого клуба.

В первый же сезон в «Виктории Гимарайнш» Каштру привел команду к пятому месту в чемпионате Португалии и завоеванию путевки в квалификацию Лиги Европы.

Кстати, в 2006--2016 годах специалист работал в клубной системе «Порту» (координатором тренировок, тренером «дубля», ассистентом наставника). В 2014-м Луиш Каштру стал главным португальского гранда, сменив на этом посту как раз Паулу Фонсеку.

Напомним, что «Шахтер» выйдет из отпуска 20 июня (без игроков сборных) и спустя четыре дня отправится на тренировочный сбор в немецкий Грассау. Второй этап подготовки к сезону «оранжево-черные» проведут с 3 по 12 июля в австрийском Фельдене.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» согласился отпустить Фонсеку в «Рому».

Фото ФК «Виктория Гимарайнш»

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