В России мужчина отбился от напавшего медведя, откусив ему часть языка (фото)

Мир

В России мужчина смог прогнать напавшего на него медведя, откусив у него часть языка. Инцидент произошел в Туве 1 июня. Так, в ходе проверки установлено, что Иргит Николай вместе со своими друзьями, не имея соответствующего разрешения на посещение лесных массивов, пошли в лес для сбора опавших сухих рогов животных, сообщают российские СМИ.

Придя на место, они разожгли костер, приготовили еду и разошлись по разным сторонам для сбора рогов. В тайге Иргит столкнулся с бурым медведем и чтобы медведь не напал на него, он стал громко кричать, пытаясь спугнуть медведя, но медведь напал, повалил его и стал кусать.

В момент, когда медведь кусал Иргита за лицо, ему удалось откусить медведю часть языка, отчего медведь прекратил нападение и убежал. Придя в себя и истекая кровью Иргит позвал друзей на помощь. С рвано-укушенными ранами лица, волосистой части головы, верхних конечностей и передней поверхности живота он был госпитализирован.

Как писали «ФАКТЫ», в конце прошлого года на Харьковщине произошло ЧП в частном зоопарке. Там медведь напал на женщину, убиравшую в вольерах. Инцидент произошел на базе отдыха на территории Волчанского района, где держат частный зоопарк.

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