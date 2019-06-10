Живой подарок Макрона Трампу погиб в карантине

Мир

В понедельник, 10 июня, французские СМИ сообщили о том, что дерево, которое в апреле 2018 года президенты Эммануэль Макрон и Дональд Трамп посадили вместе на лужайке перед Белым домом в Вашингтоне, погибло. Это был саженец дуба, привезенный из леса Белло, где в 1918 году состоялась крупная битва с участием американских морских пехотинцев. Они сражались против немцев при поддержке французской артиллерии.

Битва продолжалась три недели. Погибли более 2 тысяч американских солдат. Еще 7 тысяч получили ранения.

Президент Макрон привез саженец как символ дружбы народов двух стран, проверенной в двух мировых войнах. Дерево он и Трамп посадили, позируя многочисленным репортерам и телеоператорам. Рядом стояли первые леди США и Франции.

Однако уже в конце апреля появились сообщения о том, что дуб пропал с лужайки. Посольство Франции заявило тогда, что саженец поместили в карантин. Это обязательная практика для всех деревьев, ввозимых в США. Было обещано, что дуб вернется на лужайку в октябре, однако это так и не произошло. По данным французских журналистов, саженец погиб в карантине. Посольство Франции в Вашингтоне на запросы СМИ по данному поводу не отвечает.

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