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На полной скорости в припаркованное авто: под Одессой в «пьяном» ДТП пострадал полицейский
ЧП случилось в городе Черноморске, в 30 километрах от Одессы, когда группа реагирования патрульной полиции проверяла документы водителя ВАЗ, который подрезал их автомобиль.
«На большой скорости в припаркованный на обочине служебный автомобиль с включенными проблесковыми маячками влетел другой ВАЗ, за рулем которого был 23-летний водитель с явными признаками опьянения», — сообщили в главке.
В результате аварии пострадал один из сотрудников полиции. Он госпитализирован с переломанными ребрами, ушибом грудной клетки и черепно-мозговой травмой.
Виновник ДТП доставлен в полицию. Он прошел медицинское освидетельствование на состояние алкоголя в крови.
Черноморским отделом полиции открыто уголовное производство по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" УК Украины.
Напомним, в мае на Николаевщине в ДТП погиб 27-летний полицейский из поселка Кривое Озеро. А перед этим стало известно о гибели в автокатастрофе в Закарпатье офицера 93 бригады Холодный Яр Анатолия Редько.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали также, что в Сумской области в районе Тростянца в смертельное ДТП попал служебный автомобиль замначальника управления имуществом Сумского областного совета Алексея Сябренко. Погибли как сам чиновник, так и его водитель.
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