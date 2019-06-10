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Зеленский хочет уволить всех губернаторов
Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на увольнении всех председателей областных государственных администраций. Об этом написала в Facebook пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
«Президент Украины инициировал снятие всех губернаторов, но Кабинет министров сегодня утвердил снятие лишь 13 руководителей областей. Мы не знаем принципов избирательности правительства. Мы надеемся, что будут сняты все губернаторы», — написала она.
Кроме того, она сообщила, что в отборе кандидатов помогают международные HR-компании. По ее словам, кандидаты должны иметь представление, с кем работать на местах.
Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил отрицательно на петицию с требованием об отставке главы Администрации президента Андрея Богдана.
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