Зеленский ответил на петицию об отставке главы АП Богдана

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию № 22/53 984-еп с требованием об отставке главы Администрации президента Андрея Богдана. Ответ обнародован в четверг, 6 июня, на сайте главы государства.

Петиция № 22/53 984-еп «За отставку главы Администрации президента Украины Богдана Андрея Иосифовича» была опубликована на веб-сайте официального интернет-представительства президента Украины 23 мая 2019 года гражданином Александром Василевским. Ее подписали 33 228 человек.

«Мы, граждане Украины, требуем немедленной отставки главы Администрации президента Украины Богдана Андрея Иосифовича за нарушение закона об очищении власти (люстрации)»,— гласит текст петиции.

В ответ Владимир Зеленский сообщил, что рассмотрел электронную петицию, а также отметил, что главу Администрации президента назначает на должность и освобождает от нее президент Украины.

«Глава Администрации президента Украины осуществляет общее руководство Администрацией президента Украины, направляет ее деятельность на эффективное обеспечение осуществления президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий. Глава Администрации президента Украины назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины»,— говорится в ответе президента Зеленского.

Ранее Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием о его отставке. В своем ответе президент Украины перечислил основания на которых могут быть прекращены полномочия президента и выразил надежду, что не сможет оставить должность в связи со смертью, плохим состоянием здоровья или отставкой.

«Во-первых, я не могу пренебречь волей 73% избирателей, которые приняли участие в голосовании во втором туре выборов Президента Украины и поддержали мою кандидатуру.

Во-вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с призраками коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму", —написал он.

Кроме того, Зеленский предложил потребовать у народных депутатов принятия закона об импичменте.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Верховная Рада Украины утвердила Закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины», который, в том числе, регулирует и процедуру импичмента президента.

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