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Герус привлек «лыжных инструкторов» для переноса энергорынка, — блогер
Для обоснования экономической необходимости переноса рынка электроэнергии представитель президента Зеленского в Кабинете министров использует отчеты экологической инициативы. Об этом написал блогер Филипп Духлий на своей странице в Facebook.
«Герус не будет писать, что введение рынка электроэнергии невыгодно Коломойскому и его ферросплавному бизнесу. Для легализации позиции приходится пользоваться услугами разных контор. Например, Low Carbon Ukraine (LCU), которая финансируется правительством Германии как экологический проект (является частью Международной климатической инициативы (IKI) и финансируется Федеральним министерством по вопросам окружающей среды, охраны природы и радиационной безопасности, но вдруг начинает разбираться в вопросах рынка электроэнергии и выдает аж… два слайда с прямоугольниками и стрелочками», — написал Духлий.
По словам автора, эта ситуация напоминает конфуз периода премьерства Николая Азарова, случившийся во время подписания сделки с испанской Gas Natural Fenosa в качестве основного инвестора строительства терминала по приему сжиженного газа (LNG) на побережье Черного моря. Тогда, как оказалось, подписантом выступил лыжный инструктор из Барселоны Хорди Сарда Бонвехи.
«Очередные „лыжные инструкторы“ и специалисты широкого профиля в узких кругах. Страшно представить, кто будет консультировать по размещению еврооблигаций? Балетная труппа или эксперты международного антидопингового агентства?» — считает Духлий.
НКРЭКУ подготовила всю нормативную базу, которая необходима для запуска с 1 июля новой модели рынка электроэнергии. Для населения цена на электроэнергию с введением рынка увеличиться не должна.
Напомним, рынок электроэнергии, в соответствии с Законом Украины «О рынке электроэнергии», должен быть запущен 1 июля 2019 года.
Запуск рынка электроэнергии является условием программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, согласно которой планируется получить в текущем году 2,5 млрд долларов кредита, а также транши макрофинансовой помощи от Европейского союза в размере 500 млн евро.
По словам Мустафы Найема, бизнесмен Игорь Коломойский пытается заблокировать рынок электроэнергии, поскольку его запуск грозит ему миллиардными потерями.
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