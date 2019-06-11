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Курс доллара снизился на 22 копейки: названа причина
Доллар и евро в Украине продолжают сдавать свои позиции. За сутки стоимость американской валюты снизилась на 22 коп., а европейской — на 18 коп. Во вторник, 11 июня, Национальный банк установил курс доллара на уровне 26,37 грн, а курс евро — 29,8 грн.
Наличные доллары покупают в банках в среднем по 26,17 грн (снижение на 21 коп.) продают по 26,46 грн (снижение на 19 коп.). Средний курс покупки наличного евро снизился на 18 коп., до 29,5 грн, а курс продажи упал на 20 коп. — до 29,95 грн.
«Курс украинской национальной валюты продолжает расти и с утра во вторник торгуется на отметке 26,32 грн за доллар. Позитивная динамика гривни связана с сообщениями о том, Украина планирует разместить семилетние еврооблигации, номинированные в евро, — рассказал „ФАКТАМ“ финансовый эксперт компании Forex Club Андрей Войткив. — Вероятно, в ближайшей перспективе украинская валюта продолжит свой рост и войдет в диапазон 26,2−26,3 грн за доллар».
Стоит отметить, что ранее положительное влияние на курс гривни оказало заявление Национального банка Украины о том, что, несмотря на значительные выплаты по внешним обязательствам, объем международных резервов Украины достаточен для стабильной работы отечественной экономики.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?