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Главный тренер «Шахтера» Фонсека возглавил «Рому»
Итальянская «Рома» официально объявила имя нового наставника команды, занявшей в прошлом розыгрыше серии А шестое место. Им стал 46-летний специалист, теперь уже экс-главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека.
Португалец заключил с римским клубом двухлетний контракт с опцией продления сотрудничества еще на сезон — до лета 2022 года.
«Я взволнован и мотивирован поставленной перед нами задачей. Не могу дождаться момента, когда перееду в Рим, встречу наших фанатов и начну работу. Все вместе мы можем создать что-то особенное», — цитирует Паулу Фонсеку официальный Twitter ФК «Рома».
Напомним, что Фонсека трижды выигрывал с «Шахтером» чемпионат Украины, трижды становился обладателем Кубка страны и завоевал национальный Суперкубок (103 победы в 139 матчах). Донецкий клуб уже объявил о расставании с португальцем, у которого в Украине родился сын.
Также тренер приводил «Брагу» к победе в Кубке Португалии и становился обладателем Суперкубка Португалии, возглавляя «Порту».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» нашел нового главного тренера.
Фото ФК «Шахтер»
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