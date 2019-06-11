Главный тренер «Шахтера» Фонсека возглавил «Рому»

Спорт

Итальянская «Рома» официально объявила имя нового наставника команды, занявшей в прошлом розыгрыше серии А шестое место. Им стал 46-летний специалист, теперь уже экс-главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека.

Португалец заключил с римским клубом двухлетний контракт с опцией продления сотрудничества еще на сезон — до лета 2022 года.

«Я взволнован и мотивирован поставленной перед нами задачей. Не могу дождаться момента, когда перееду в Рим, встречу наших фанатов и начну работу. Все вместе мы можем создать что-то особенное», — цитирует Паулу Фонсеку официальный Twitter ФК «Рома».

Напомним, что Фонсека трижды выигрывал с «Шахтером» чемпионат Украины, трижды становился обладателем Кубка страны и завоевал национальный Суперкубок (103 победы в 139 матчах). Донецкий клуб уже объявил о расставании с португальцем, у которого в Украине родился сын.

Также тренер приводил «Брагу» к победе в Кубке Португалии и становился обладателем Суперкубка Португалии, возглавляя «Порту».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» нашел нового главного тренера.

Фото ФК «Шахтер»

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