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Асфальта как не бывало: под Черкассами ливень за два часа разрушил дорогу (фото)
В Тальновском районе Черкасской области после сильного дождя исчезло асфальтовое покрытие на дороге. Об этом пишет в Facebook один из местных жителей.
«08.06.19 впервые в жизни столкнулся с таким аномальным явлением. Черкасская область, Тальновский район, заехали в одно из сел навестить родную бабушку. Дорога до самого дома лежала через асфальт, но после сильного двухчасового дождя, асфальта как и не было», — пишет он.
Возвращаться назад домой после посещения бабушки ему пришлось с помощью трактора.
«Через несколько часов после разведки местности и опроса людей, нашли человека, который полноприводным трактором, через поле, вытащил наше авто до ближайшей дороги. Американское кино отдыхает», — пишет он.
Как писали «ФАКТЫ», в прошлом году ночной ливень сильно повредил асфальт на важной дороге, рядом с которой находится офис «Укравтодора».
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