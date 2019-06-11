Происшествия

Асфальта как не бывало: под Черкассами ливень за два часа разрушил дорогу (фото)

В Тальновском районе Черкасской области после сильного дождя исчезло асфальтовое покрытие на дороге. Об этом пишет в Facebook один из местных жителей.

«08.06.19 впервые в жизни столкнулся с таким аномальным явлением. Черкасская область, Тальновский район, заехали в одно из сел навестить родную бабушку. Дорога до самого дома лежала через асфальт, но после сильного двухчасового дождя, асфальта как и не было», — пишет он.

Возвращаться назад домой после посещения бабушки ему пришлось с помощью трактора.

«Через несколько часов после разведки местности и опроса людей, нашли человека, который полноприводным трактором, через поле, вытащил наше авто до ближайшей дороги. Американское кино отдыхает», — пишет он.

Как писали «ФАКТЫ», в прошлом году ночной ливень сильно повредил асфальт на важной дороге, рядом с которой находится офис «Укравтодора».

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