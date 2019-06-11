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Больше только у капитана: стала известна зарплата Азара в «Реале» (фото, видео)
Лидеру «Челси» и сборной Бельгии Эдену Азару, перешедшему в «Реал» за 100 млн евро, не придется идти на сокращение зарплаты в Королевском клубе. В мадридском гранде 28-летний бельгиец будет получать 11 млн евро в год, сообщает ABC. Его зарплата в неделю составит 210 тысяч евро «чистыми» (в «Челси» бельгиец получал 225 тысяч «грязными»).
Больше в «Реале» получает только капитан команды Серхио Рамос — 12 млн евро в год.
Официальная презентация новичка состоится в Мадриде 13 июня. Правда, есть опасения, что Азара представят болельщикам без игрового номера. Загвоздка в том, что Эден хотел бы взять 10-й номер, под которым он выступал в «Челси», но в «Реале» этот номер занят хорватом Лукой Модричем.
Пока же пресс-служба «Челси», в футболке которого Азар провел 352 матча и забил 110 мячей, опубликовала в Instagram посвященное ему видео. «Семь чудесных лет. Спасибо тебе, Эден Азар», — гласит подпись к видеоролику.
Кстати, вместе с Эденом Азаром в Мадрид переедет его семья — супруга Наташа, с которой футболист учился в одной школе и встречался с 14 лет, а также сыновья — Яннис, Лео и Сэми.
Эден Азар с супругой и сыновьями
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Челси» разгромил в финале Лиги Европы «Арсенал».
Фото Getty Images
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