Защитить Украину: Порошенко назвал цели его партии в новой Раде

Политика

Команда «Европейской Солидарности» четко определила ключевые задачи, с которыми она идет на выборы в Верховную Раду. Об этом лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.

«Задача первая — освободить от русской оккупации аннексированный Крым и захваченные территории Донбасса. У нас есть абсолютно четкая стратегия, основанная на международном праве и национальных интересах Украины. Этот план был наработан в течение пяти предыдущих лет, и мы твердо убеждены, что сегодня такие возможности перед Украиной открываются», — подчеркнул Порошенко.

Второе ключевое задание, по словам Петра Порошенко, — это создание условий для достижения Украиной критериев вступления в Европейский союз.

«Позиция третья — обеспечение реализации ежегодной Национальной программы сотрудничества с НАТО. Мы четко знаем дату — 2023 год, когда Украина должна отвечать критериям и обеспечить подписание Плана действий по членству в НАТО», — убежден лидер партии.

Следующая задача — мощное развитие экономики. По словам Порошенко, во время его президентской каденции в сферах его прямой конституционной ответственности Украина достигла значительных успехов, поэтому эффективность его команды доказана реальными достижениями.

«Мы построили новую армию, обеспечили мировую коалицию солидарности с Украиной. Сейчас мы твердо убеждены, что способны обеспечить решительные изменения в экономике, — отметил Порошенко. - И не допустить реванша. По оценкам всех международных экспертов, за последние пять лет сделано больше, чем за четверть века до нас. И сегодня мы должны защитить Украину и защитить эти реформы. Защитить то, что обеспечивает фундамент государственности, защитить институциональные позиции, которые были созданы. Речь идет и об украинском языке. Политические силы, которые представляют пятую колонну Российской Федерации, уже планируют разрушить закон о языке. Мы должны стать на защиту.

Они планируют обеспечить разрушение созданной Украинской церкви. Они уже собираются разрушить люстрацию — ответственность тех, кто причастен к гибели наших боевых побратимов во время Революции достоинства. Мы должны ее защитить", — подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что команда «Европейской Солидарности» будет защищать реформу децентрализации, декоммунизацию, получение энергетической независимости от России и достижения в улучшении инвестиционного климата.

«Мы шаг за шагом двигались вперед с 153-го до 71-го места в рейтинге Doing Business и сейчас решительно настроены двигаться дальше», — отметил Порошенко.

По его словам, команда партии «Европейская Солидарность» объединена общими ценностями. Это люди, которые любят Украину, неравнодушны и не словом, а делом защищали государственность в тяжелые времена.

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