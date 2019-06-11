Эксперт раскритиковал перенос энергореформы на год

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Президент предлагает отсрочить запуск рынка электроэнергии на год из-за возможного переноса даты парламентских выборов на осень, если Конституционный суд признает указ Зеленского о роспуске Верховной Рады неконституционным. Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец в Facebook, комментируя внесение в парламент президентом законопроекта об отсрочке запуска рынка электроэнергии.

«Ранее анонсированный срок переноса рынка электрической энергии на 3 месяца (до 1 октября) не решает стратегической задачи лоббистов по отсрочке такого переноса — установлению полного контроля над электроэнергетическим комплексом Украины», — написал эксперт.

Трохимец напомнил, что НКРЭКУ и Кабмин разработали все необходимые механизмы для полноценного функционирования рынка электрической энергии. По его словам, отсрочки рынка добиваются исключительно лоббисты интересов определенных бизнес-групп. Одним из таких лоббистов эксперт назвал представителя президента в Кабмине Андрея Геруса, который, по его мнению, защищает интересы бизнесмена Игоря Коломойского.

«Отсрочка рынка нужна тому, чьи интересы обслуживал господин Герус последние несколько лет, — Игорю Коломойскому. Жаль, что Андрей Михайлович так самоотверженно не поддерживал нас в борьбе против необоснованного повышения цены на газ для населения и теплокоммунэнерго, известной еще как „Дюссельдорф+“. Избирательность критики энергетических рынков (газовый хороший, а электрический — плохой) и постоянные нападки лишь на одну энергетическую корпорацию дает основания считать господина Геруса ангажированным лоббистом интересов определенных бизнес-групп», — написал Трохимец.

По мнению эксперта, аргументы о необходимости отсрочить запуск рынка электроэнергии не выдерживают критики: «…все „опасения“ Администрации президента и государственных компаний, которые удалось втянуть в сценарий срыва реформы в электроэнергетике, никоим образом не подтверждены ни расчетами, ни экономическими моделями, ни любыми другими аргументами. Все, что мы видели последние месяцы, — это массированная информационная атака, подкрепленная, в лучшем случае, письмами тех или иных субъектов электроэнергетического рынка и даже спецслужб, без всякой аргументации».

Напомним, рынок электроэнергии должен заработать с 1 июля 2019 года, согласно Закону Украины «О рынке электрической энергии». Пятого июня премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства заявил, что рынок будет запущен вовремя.

А 10 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О рынке электроэнергии» (№ 10 376), которым предлагается перенести введение рынка электроэнергии на 1 июля 2020 года.

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