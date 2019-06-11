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«Шахтер» назвал имя нового главного тренера (фото)
Чемпион Украины донецкий «Шахтер» быстро нашел замену 46-летнему Паулу Фонсеке, возглавившему итальянскую «Рому».
Новым главным тренером команды стал другой португалец — 57-летний наставник «Витории Гимарайнш» Луиш Каштру, заключивший с «оранжево-черными» контракт на два года. Кстати, вместо того, чтобы выплатить 1 миллион евро компенсации, донецкий клуб договорился с португальским о продлении аренды бразильского защитника Додо на сезон-2019/2020, сообщает Guimaraes Digital.
Луиш Каштру
В первый же сезон в «Витории Гимарайнш» Каштру привел команду к пятому месту в чемпионате Португалии и завоеванию путевки в квалификацию Лиги Европы. Кстати, в 2006--2016 годах специалист работал в клубной системе «Порту» (координатором тренировок, тренером «дубля», ассистентом наставника). В 2014-м Луиш Каштру стал главным португальского гранда, сменив на этом посту как раз Паулу Фонсеку.
Напомним, что «Шахтер» выйдет из отпуска 20 июня (без игроков сборных) и спустя четыре дня отправится на тренировочный сбор в немецкий Грассау. Второй этап подготовки к сезону «оранжево-черные» проведут с 3 по 12 июля в австрийском Фельдене.
Что же касается еврокубков, то «Шахтер» стартует в групповом турнире Лиги чемпионов. Жеребьевка — 29 августа, первый матч — 17 или 18 сентября.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» обыграл «Зарю» и досрочно стал чемпионом Украины.
Фото ФК «Витория Гимарайнш», ФК «Шахтер»
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.