«Шахтер» назвал имя нового главного тренера (фото)

Спорт

Чемпион Украины донецкий «Шахтер» быстро нашел замену 46-летнему Паулу Фонсеке, возглавившему итальянскую «Рому».

Новым главным тренером команды стал другой португалец — 57-летний наставник «Витории Гимарайнш» Луиш Каштру, заключивший с «оранжево-черными» контракт на два года. Кстати, вместо того, чтобы выплатить 1 миллион евро компенсации, донецкий клуб договорился с португальским о продлении аренды бразильского защитника Додо на сезон-2019/2020, сообщает Guimaraes Digital.

Луиш Каштру

В первый же сезон в «Витории Гимарайнш» Каштру привел команду к пятому месту в чемпионате Португалии и завоеванию путевки в квалификацию Лиги Европы. Кстати, в 2006--2016 годах специалист работал в клубной системе «Порту» (координатором тренировок, тренером «дубля», ассистентом наставника). В 2014-м Луиш Каштру стал главным португальского гранда, сменив на этом посту как раз Паулу Фонсеку.

Напомним, что «Шахтер» выйдет из отпуска 20 июня (без игроков сборных) и спустя четыре дня отправится на тренировочный сбор в немецкий Грассау. Второй этап подготовки к сезону «оранжево-черные» проведут с 3 по 12 июля в австрийском Фельдене.

Что же касается еврокубков, то «Шахтер» стартует в групповом турнире Лиги чемпионов. Жеребьевка — 29 августа, первый матч — 17 или 18 сентября.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» обыграл «Зарю» и досрочно стал чемпионом Украины.

Фото ФК «Витория Гимарайнш», ФК «Шахтер»



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter