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Все еще ждут Россию? Сеть возмутило фото из магазина на Донбассе
Город Кременную Луганской области обошли стороной боевые действия, и после 2014 года населенный пункт принял множество вынужденных мигрантов с Донбасса. Парадоксально, но в городе переселенцев, потерявших дом после российской агрессии, все еще ощущаются пророссийские настроения. Свидетельство тому — продукция, выпускаемая местными заводами и продаваемая в торговой сети в Кременной.
Так, в магазине в Кременной обнаружилось пиво с очень показательным названием — «Московское» и с не менее специфической этикеткой. На бутылку с башнями Кремля и российским триколором обратила внимание жительница Луганской области Жанна Скорик. Попытки пообщаться с производителем показали, что цвета российского флага компанию не смущают и это не упущение, а сознательная позиция.
«Когда позвонили на горячую линию „Пинта“, они сказали, что это не флаг страны-оккупанта, а просто ленточка», — рассказала Скорик.
Выпускает пиво с триколором компания «Пинта-Кременской пивоваренный завод». По информации блогера Дениса Казанского, принадлежит предприятие бывшему депутату-регионалу Владимиру Струку.
Напомним, в 2014 году имя Струка всплывало в уголовном производстве Генпрокуратуры — следователи проверяли информацию о возможной поддержке депутатом сепаратистских движений в Луганской области.
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