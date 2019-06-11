Черное море стало зеленым: специалисты не рекомендуют купаться на одесских пляжах

Происшествия

Специалисты не рекомендуют купаться на морском побережье в Одессе и Одесской области из-за серьезного загрязнения воды. Как сообщили в региональном главке Госпродпотребслужбы Украины, на побережье Черного моря наблюдается аномальное явление. В частности, в пляжной зоне зафиксировано интенсивное развитие водорослей, что может привести к наличию в воде опасных веществ и микроорганизмов.

«Предостерегаем население, особенно детей, от купания в такой воде и потребления выловленной на побережье морской рыбы, мидий, креветок и других морепродуктов», — подчеркивают в главке. Отмечается, что необычное явление, приведшее к тому, что из-за водорослей вода на побережье стала зеленой, наблюдается с минувших выходных.

Как отметили в пресс-службе горсовета, рекомендации специалистов связаны также с тем, что 8−9 июня прошли сильные ливни, из-за чего большое количество поверхностных вод попало в акваторию пляжей города.

А вот в Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа заверили, что причин для беспокойства нет, поскольку пятна желто-зеленого цвета на поверхности воды говорят о цветении водорослей. В инспекции заявили, что «ситуация под контролем, угрозы для здоровья отдыхающих или обитателей моря нет».

«По результатам анализов в зонах накопления водорослей были установлены повышенные уровни взвешенных веществ (частички глины, песка, планктона, различных микроорганизмов). Другие химические показатели загрязняющих веществ находятся ниже уровня предельно допустимых концентраций», — сообщили в ведомстве.

Иной точки зрения придерживается известный одесский биолог Владислав Балинский считающий, что зеленая вода в Черном море может нести угрозу тем, кто с ней контактирует. «При контакте с кожей возможны аллергические реакции, высыпания, а также могут возникать пищевые отравления при попадании в желудочно-кишечный тракт», — считает Балинский.

Другие эксперты также подчеркивают, что, если температура морской воды будет повышаться, а в море продолжат выбрасывать биогенные элементы (минеральные удобрения, азотные удобрения полей, моющие вещества, недостаточно хорошо очищенные стоки города, которые попадают в море после ливня), произойдет замор. Это означает, что в море погибнет все живое. Ведь вещества, которые выделяются при разложении водорослей, потребляют практически весь кислород.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в реку Рось, протекающую по территории трех областей Украины, попала тонна ядохимикатов. В городе Белая Церковь Киевской области объявлена тревога. Людей просят воздержаться от купания в реке, плавания на лодках, от рыбалки и от употребления речной воды. Также запрещен выпас скота на берегу Роси.

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