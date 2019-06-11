Опубликован новый трейлер продолжения мультфильма «Холодное сердце» (видео)

Шоу-бизнес

Киностудия Disney обнародовала новый, полноценный трейлер продолжения мультфильма Frozen («Холодное сердце 2», «Крижане серце 2») — о королеве Эльзе, обладающей магической способностью превращать все вокруг в лед, ее сестре — принцессе Анне, а также об их друзьях. В новой анимационной ленте главные герои отправляются в опасное путешествие за пределы своего королевства Эренделл. Эльза старается понять происхождение своего таланта. Однако подробности сюжета все еще держатся в секрете.

В украинский прокат мультфильм Frozen 2 выйдет в ноябре.

Первая часть мультфильма завоевала мировые кинотеатры в 2013 году, став самым кассовым мультфильмом всех времен. Она заработала две премии «Оскар».

Как ранее писали «ФАКТЫ», первый трейлер к мультфильму вышел в феврале.

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