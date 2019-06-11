В Telegram случился глобальный сбой

Наука и технологии

В странах Европы и Азии перестал работать популярный сервис Telegram. Пострадала и Украина. По данным сайта DownDetector, перебои наблюдались в Киеве и крупных областных центрах — Харькове, Львове, Одессе, Днепре.

Проблемы у пользователей наблюдались разного характера: в некоторых регионах не работала мобильная версия сервиса, а Telegram для веб-ресурсов оставался функциональным. В ряде городов, напротив, подключиться к своему каналу можно было только через версию для мобильных устройств.

В России пользователи заподозрили, что происходит очередная полномасштабная блокировка Telegram на уровне всей страны, но позже стало понятно, что проблемы есть и за пределами РФ и сервисы-анонимайзеры бессильны против сбоя. Причины сбоя все еще устанавливаются.

Напомним, ранее в работе Telegram в европейских странах уже наблюдались масштабные сбои. В основном пользователи получали сообщение о невзможности получить доступ к серверу.

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