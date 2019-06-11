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Легкие рецепты летних салатов: просто и быстро (фото)
Лето — время салатов. Они вкусны и полезны, и при этом, как правило, готовятся достаточно быстро и просто. Правда, одни и те же салаты быстро надоедают. Хочется чего-то нового, оригинального.
Рецептами модных летних салатов с «ФАКТАМИ» поделился известный композитор и гурман Геннадий Татарченко, песни на музыку которого исполнял Назарий Яремчук, также они есть в репертуаре Софии Ротару, Павла Зиброва, Аллы Кудлай и многих других знаменитых певцов. В соавторстве с великим поэтом современности Юрием Рыбчинским Геннадий Татарченко создал первую украинскую рок-оперу «Белая ворона», которая известна и за пределами Украины.
- Я очень люблю готовить что-то необычное, экспериментировать, — рассказывает Геннадий Татарченко. - Эксперимент — это всегда интересно. Тем более, если вы человек творческий. Важно, чтобы блюдо получилось не только вкусным и красивым, но и полезным. В этом смысле нужно выделить салаты. Особенно мне нравятся те, что представлены в средиземноморской кухне. Они легкие, освежающие! Я много раз бывал в Хорватии, Словении, Черногории… Там еда — настоящее наслаждение!
— Это правда.
— Помню, как в одном из ресторанов на берегу Адриатического моря я заказал лобстера. Официант спросил меня, смогу ли я подождать примерно час. Я удивился, почему так долго. Он пояснил: нужно сначала словить, а потом еще и приготовить! Там все ценится свежайшее, а готовят морепродукты прямо на глазах у гостя ресторана. Очень вкусны салаты с мясом лобстера, с креветками, мидиями. Дополняют все это свежими травами: рукколой, базиликом… У каждого повара свой секрет соуса.
— А вы готовите средиземноморский салат?
— Конечно! С удовольствием поделюсь рецептом.
Средиземноморский салат «Анна Конда»
Креветки обжарить на смеси сливочного и оливкового масла. Добавить листья свежей рукколы и ломтики манго. Сбрызнуть все это лимонным соком. И приятного аппетита!
— Этот салат я назвал «Анна Конда» в честь талантливой певицы Анны Конды, с которой работаю, — говорит Геннадий Татарченко. — Музыка меня вдохновляет во всем. Даже в кулинарном деле. Любимые мои композиторы — Шопен, Берлиоз и Бетховен. Могу готовить, например, под «Лунную сонату».
— Вы часто бываете на банкетах. Что необычное попробовали в последнее время?
— Бывать на тусовках — это отдельная сторона жизни каждого популярного певца, композитора, поэта. Дегустировать новое всегда интересно. Важно пробовать все понемножку, а не наедаться. Мне очень нравятся шоколадные десерты с перцем и солью. Это очень необычное сочетание вкусов!
— Как есть вкусности и при этом не прибавить лишних килограммов?
— Чувство вкуса сродни чувству такта. И этим, думаю, все сказано. Мера должна быть во всем! Вспоминается одна интересная история. Очень давно я был в Швеции. Сегодня все мы знаем, что такое изобильный шведский стол. А тогда я увидел его впервые. Когда у нас говорят «Просим к столу!», зачастую гости могут просто ринуться к нему. В Швеции же из вежливости сначала делают от него шаг назад. Я же не знал об этой традиции. И единственный из гостей сделал шаг вперед. Да и взял еды гораздо больше, чем мне нужно было. Хотелось попробовать то, чего не было в СССР, где я тогда жил. Потом я раскаивался, конечно. С тех пор прошло много лет, но мне до сих пор неловко.
— У вас есть секрет, как быстро приготовить вкусный ужин?
— Для этого желательно иметь современные приспособления: хорошие ножи, блендер, тостер… Еда, приготовленная с их помощью, получится красивой и аппетитной. Например, это может быть крем-суп — тыквенный или томатный.
— Какое блюдо на скорую руку посоветуете приготовить на ужин?
— Сырную тарелку с помидорами, чесноком, зеленью. Прекрасным дополнением к этому блюду станут тосты из черного хлеба и оливковое масло. Это настоящий деликатес! А еще могу посоветовать приготовить салат из шпината с кукурузой. Вот его рецепт.
Салат из шпината с кукурузой
Вам понадобятся нежные листья свежего шпината и салата, руккола, мякоть авокадо, консервированная кукуруза, оливковое масло и сок лимона или лайма.
Хорошо промойте листья салата, шпината и рукколу и слегка обсушите. Добавьте мякоть спелого авокадо и консервированную кукурузу по вкусу. Все это посолите и заправьте оливковым маслом и соком лимона или лайма.
При желании салат можно дополнить кусочками жареного куриного филе и сладким болгарским перцем. И приятного аппетита!
— Обожаю авокадо, — продолжает Геннадий Татарченко. — Особенно мне нравится израильский, в коричневой кожуре. Такой авокадо мягкий и сочный. Я его предпочитаю зеленому.
— К слову, специалисты советуют: если вам попался твердый плод авокадо, поместите его в бумажный пакет и дайте дозреть при комнатной температуре. Спелые плоды авокадо кулинары рекомендуют хранить в холодильнике не больше двух дней.
— Нужно взять на заметку.
— Какой ваш любимый напиток?
— Зеленый чай или черный с чабрецом. И, конечно, хороший кофе. В последнее время особенно мне нравится кофе по-вьетнамски со сгущенкой и солью. Это необычно и вкусно! Пью его даже вечером!
— Вдохновение ведь приходит в любое время суток.
— Да, это так. К слову, величайший французский писатель Оноре де Бальзак, работая над очередным своим гениальным произведением, мог за ночь выпить до двадцати чашек кофе.
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Фото из альбома Геннадия Татарченко
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