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Жестокое убийство родителями 5-летней девочки на Житомирщине: стало известно о жуткой находке
Расследование убийства пятилетней девочки в Житомире близится к финалу. Подозреваемый в преступлении биологический отец ребенка показал место, где может быть спрятано тело. Следователи провели тщательное обследование территории и действительно нашли человеческие останки.
Как сообщила депутат Житомирского облсовета Елена Галагуза, поисковые работы пришлось выполнять возле реки. Ради поисков даже изменили русло водного потока. В месте, на которое указал отец ребенка, нашли череп и другие кости. Останки направлены на экспертизу, там должны дать ответ, имеет ли страшная находка отношение к убийству девочки.
Напомним, Даринку в 2015 году отобрали у неблагополучных родителей и передали в приемную семью. Позднее — в 2018 году — по решению суда ребенка вернули биологическим родителям. По версии следствия, трагедия случилась спустя четыре месяца после этого судебного вердикта. Девочка погибла — то ли в результате умышленного убийства, то ли вследствие несчастного случая. После этого, биологические родители девочки попытались избавиться от тела.
Семейную пару подозревают в том, что они сожгли останки в печи, а затем при проверке попытались выдать за Даринку другого ребенка. Муж и жена взяты под стражу.
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