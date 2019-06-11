Угроза возврата РФ в ПАСЕ: украинская делегация требует срочной встречи с Зеленским

Политика

Постоянная делегация Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы обеспокоена ситуацией, сложившейся в ПАСЕ. Напомним, регламентный комитет Ассамблеи 3 июня принял проект резолюции, который играет на руку России, лишенной права голоса в ПАСЕ после аннексии Крыма. Голосование по этой резолюции состоится в Страсбурге на сессии ПАСЕ 24—28 июня.

В украинской делегации ждут реакции высшего должностного лица, ответственного за украинские внешние отношения, на то, что сейчас происходит в ПАСЕ.

Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат Украины, руководитель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

«Десять дней назад от имени украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы я обратился к президенту Зеленскому по поводу ситуации в ПАСЕ. Возможно, новый президент еще только входит в курс дел и не успел обеспокоиться неприятной ситуацией в Совете Европы. Поэтому я, теперь публично, прошу президента встретиться с украинской делегацией в ПАСЕ, чтобы делегация могла объяснить, какая может быть реакция высшего должностного лица, ответственного за украинские внешние отношения, на то, что сейчас происходит в ПАСЕ. Надеюсь, администрация президента найдет время для организации такой встречи в течение ближайшей недели», — написал Владимир Арьев.



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что для возвращения России в ПАСЕ требовалось принять два решения: на регламентном комитете ПАСЕ 3 июня и во время голосования на парламентской сессии. Первое решение принято. Остался еще один шаг.

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