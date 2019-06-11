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Мне за это ничего не будет: в центре Москвы гвардеец Путина ударил и обматерил россиянина (видео)
В Москве сотрудник Росгвардии обматерил и избил россиянина, пытавшегося раздавать рекламные листовки на улице. Росгвардеец хвастался, что ему за избиения ничего не будет и на зарплате случай никак не отразится.
События, зафиксированные на видео, происходили в московском парке. Росгвардейцы заподозрили мужчину в том, что он «торговал рекламками» — распространял билеты на прогулки по реке. Боец Росгвардии особо подчеркивал, что их ведомство — не МВД и церемониться с «нарушителями» не намерено.
Видео содержит нецензурную лексику
@Khinshtein их накажут? Центр Москвы… pic.twitter.com/53mqxi4RaT— Oleg Mitvol (@MitvolTV) 11 июня 2019 г.
Видео того, как человек в форме избивает юношу-промоутера, опубликовал российский политик Олег Митволь. Он поинтересовался у подписчиков, накажут ли росгвардейца. Комментаторы были единодушны:
Напомним, бойцы Росгвардии стали в последнее время предметом насмешек в РФ из-за нелепой погони за преступником и проваленной попытки задержания.
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