Журнал MAXIM назвал самую сексуальную женщину мира (фото)

Шоу-бизнес

Популярный мужской журнал MAXIM назвал самых сексуальных женщин мира. Рейтинг красоток возглавила известная американская модель, обладательница титула «Мисс Вселенная-2012» Оливия Калпо. Об этом сообщила сама красотка, опубликовав в Instagram фото обложки нового номера журнала, которую она украсила. Оливия призналась, что давно мечтала об этом титуле.

«Честно говоря, это то, о чем я всегда мечтала. Это действительно льстит. Победа для одной из нас, на мой взгляд, является победой для всех нас», — сказала Оливия в интервью журналу.

Она также призналась, что родители никогда не воспринимали ее как красивую девушку, которая может добиться успеха в модельном бизнесе.

«Они всегда ненавидели идею моделинга или красоты. В любое время, когда я захочу одеться или стать девчонкой, моя мама скажет: «Тьфу, зачем?», — сказала Калпо.

Родители не были в восторге от увлечения дочери конкурсами красоты и не приходили поддержать ее.

Известно, что 27-летняя Оливия Калпо занимается модельным бизнесом с 18 лет. Девушка успешно выступала на конкурсах красоты: в 2011-м году она выиграла корону «Мисс Род-Айленд», а в 2012-м году получила титул «Мисс США». А через шесть месяцев надела корону главного мирового смотра красавиц «Мисс Вселенная-2012».

О личной жизни звезды известно не много. С 2013 по 2015 год Оливия встречалась с музыкантом Ником Джонасом, который в 2018 году женился на известной актрисе Приянке Чопре. Калпо затем встречалась с американским футболистом Дэнни Амендолой. Они окончательно расстались в нынешнем году.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что американский журнал People назвал самой красивой женщиной в мире актрису Дженнифер Гарнер.

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