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Зеленский нашел замену Климкину: кого президент хочет назначить главой МИД
Владимир Зеленский сделал вторую попытку сменить министра иностранных дел. Президент учел провальное голосование в Раде за отстранение нынешнего министра Павла Климкина и на этот раз вносит предложение уволить главу МИД и сразу же назначить ему замену. На посту нового министра иностранных дел Зеленский видит Вадима Пристайко.
49-летнего Вадима Пристайко называли наиболее вероятным кандидатом команды Зеленского на пост главы МИД. Пристайко проработал в министерстве около 20 лет, а в июле 2017 года был назначен главой миссии Украины при НАТО.
После победы Зеленского на выборах Пристайко был назначен в администрацию президента — заместителем главы АП, курирующим внешнеполитический блок. Эту должность Пристайко получил после того, как указанный пост отказалась занять известный украинский дипломат Елена Зеркаль.
Придя на работу в администрацию Зеленского, Пристайко сразу же занялся подготовкой первого зарубежного визита нового президента. Дипломат провел переговоры в Европе и договорился о государственном визите в Брюссель.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.