Зеленский нашел замену Климкину: кого президент хочет назначить главой МИД

Политика

Владимир Зеленский сделал вторую попытку сменить министра иностранных дел. Президент учел провальное голосование в Раде за отстранение нынешнего министра Павла Климкина и на этот раз вносит предложение уволить главу МИД и сразу же назначить ему замену. На посту нового министра иностранных дел Зеленский видит Вадима Пристайко.

49-летнего Вадима Пристайко называли наиболее вероятным кандидатом команды Зеленского на пост главы МИД. Пристайко проработал в министерстве около 20 лет, а в июле 2017 года был назначен главой миссии Украины при НАТО.

После победы Зеленского на выборах Пристайко был назначен в администрацию президента — заместителем главы АП, курирующим внешнеполитический блок. Эту должность Пристайко получил после того, как указанный пост отказалась занять известный украинский дипломат Елена Зеркаль.

Придя на работу в администрацию Зеленского, Пристайко сразу же занялся подготовкой первого зарубежного визита нового президента. Дипломат провел переговоры в Европе и договорился о государственном визите в Брюссель.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter