В Ровенской области нашли огромный арсенал оружия: фото впечатляют

Происшествия

В Ровенской области во дворе частного дома обнаружили крупнейший схрон с боеприпасами. Подсчитав изъятое, полиция признала, что это, без преувеличения, самое впечатляющее подземное хранилище из когда-либо найденных в Украине.

Нашли незаконный военный склад в селе Сеянцы Острожского района. На придомовой территории в саду были закопаны шесть ящиков патронов, 29 реактивных противотанковых гранат РПГ-22, 28 подствольных гранат ВОГ-25, по шесть штук противотанковых гранат РПГ-7М и РПГ-26. Также в подземном хранилище обнаружились корпуса от гранат РГД-5, Ф1 и более сотни запалов к гранатам типа УЗРГМ-2.

Правоохранители полагают, что этот «набор для небольшой армии» прибыл из зоны АТО в 2015—2016 году. Владельцем дома является 45-летний мужчина. Как в его саду оказался военный склад, выясняет следствие. Если вину домовладельца признают, он может получить от трех до семи лет тюрьмы за незаконное хранение оружия.

Напомним, ранее в частном доме под Киевом нашли оружие для боевых самолетов. А в Прилуках военный превратил свой гараж в хранилище для ящиков с боевыми гранатами.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter