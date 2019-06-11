26.25 / 26.54 29.57 / 30.01
Киев: +27
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Вы могли освободить Сенцова: Бабченко резко обратился к россиянам из-за дела Голунова

20:30 11 июня 2019 174
бабченко
Инф. «ФАКТОВ»

Журналист Аркадий Бабченко жестко раскритиковал российское медиасообщество из-за лицемерия. Поводом для критики стала акция в защиту Ивана Голунова («Я/Мы Иван Голунов»).

Бабченко возмущен, что в России за последние годы было множество арестованных по надуманным поводам. Но пока дело касалось украинцев и крымских татар, россияне предпочитали не замечать преследований.

«То есть вы могли освободить Сенцова. Балуха. Моряков. Крымских татар. Для этого всего надо было выйти на пикетики и написать газетам один лишь заголовок „Я/Мы Олег Сенцов“. Могли. Но не сделали. И не сделаете. Засунете сейчас обратно головы в ж… И снова будете усиленно делать вид, что ничего не происходит», — подчеркнул Бабченко.

скрин

Напомним, ранее в том же ключе высказался российский журналист Александр Кушнарь. По его мнению, если бы российская медиаобщественность так протестовала против войны на Донбассе, боевые действия давно бы закончились.

Российская журналистка Виктория Ивлева также сожалеет, что в России активная общественность предпочитает «охать и ахать» в соцсетях и боится реально заступиться за преследуемых.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины