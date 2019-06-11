Вы могли освободить Сенцова: Бабченко резко обратился к россиянам из-за дела Голунова

Украина

Журналист Аркадий Бабченко жестко раскритиковал российское медиасообщество из-за лицемерия. Поводом для критики стала акция в защиту Ивана Голунова («Я/Мы Иван Голунов»).

Бабченко возмущен, что в России за последние годы было множество арестованных по надуманным поводам. Но пока дело касалось украинцев и крымских татар, россияне предпочитали не замечать преследований.

«То есть вы могли освободить Сенцова. Балуха. Моряков. Крымских татар. Для этого всего надо было выйти на пикетики и написать газетам один лишь заголовок „Я/Мы Олег Сенцов“. Могли. Но не сделали. И не сделаете. Засунете сейчас обратно головы в ж… И снова будете усиленно делать вид, что ничего не происходит», — подчеркнул Бабченко.

Напомним, ранее в том же ключе высказался российский журналист Александр Кушнарь. По его мнению, если бы российская медиаобщественность так протестовала против войны на Донбассе, боевые действия давно бы закончились.

Российская журналистка Виктория Ивлева также сожалеет, что в России активная общественность предпочитает «охать и ахать» в соцсетях и боится реально заступиться за преследуемых.

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