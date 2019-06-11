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Будут проблемы: появился интересный прогноз по новой Раде
После выборов обновленная Верховная Рада будет очень некачественной. Много «новых лиц», которые пройдут в парламент, никогда ранее не работали в государственных структурах, а потому парламент потеряет в эффективности. Об этом заявил главный научный сотрудник Института социологии НАН Украины Александр Вишняк.
Согласно последним рейтингам, в парламент могут пройти пять партий, причем все проходные политсилы сделали ставку на «новые лица». По словам социолога, такой выбор таит немало проблем — в новом созыве Рады будет критически большая масса неопытных парламентариев.
«Большинство людей, которые пройдут в парламент, никогда не занимались государственными вопросами. В каждом парламенте были такие люди, но сейчас их будет больше всего. И это ничего хорошего не обещает — ни в принятии законов, ни в контроле над исполнительной властью», — объяснил Вишняк в интервью Obozrevatel.
Социолог продолжает настаивать, что депутаты и система представительской демократии — это хорошее решение. Но чтобы система работала, депутатов нужно выбирать по одному критерию. «Надо выбрать более компетентных, чем обычные граждане», — убежден социолог.
Напомним, до 10 июня политические партии должны были провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Сами выборы в Раду назначены на 21 июля. На дату может повлиять Конституционный суд, где решается вопрос о правомерности роспуска парламента.
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