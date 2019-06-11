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В сети сообщили о планах HBO доснять сериал "Чернобыль": так ли это на самом деле
После успеха сериала «Чернобыль» американского канала HBO появились слухи о возможном продолжении съемок. Поклонники сериала полагали, что авторам стоило бы подумать о новых эпизодах — например, оценить, как выглядят Чернобыльская АЭС и зона отчуждения в 2019 году, спустя три десятилетия после трагедии. Также высказывались предположения, что сериал будет дополнен несколькими интервью с ликвидаторами аварии.
Слухи о будущей шестой серии «Чернобыля» были настолько правдоподобными, что создателям сериала пришлось объясниться.
Сценарист «Чернобыля» Крэйг Мазин в комментарии «Голос Америки» подтвердил, что новых серий не будет. «Это неправда», — заявил он на вопрос о возможном продолжении работы над сериалом.
Напомним, пятисерийный мини-сериал «Чернобыль» продолжает удерживать высокие показатели в рейтинге IMDb. Украинские телезрители смогут увидеть сериал 18−20 июня. А в Киеве задумались о создании нового туристического маршрута в зону отчуждения с предварительным посещением мест, связанным с Чернобылем и показанным в сериале.
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