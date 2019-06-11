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Организовал "Кварталу" целый фестиваль: журналисты нашли любопытные сведения про нового главу СВР
После назначения Владислава Бухарева главой Службы внешней разведки стали известны интересные подробности из трудовой биографии нового главного разведчика Украины. Бухарев, как оказалось, много лет организовывал бесплатные концерты «Квартала 95» в своем родном Лебединском районе Сумской области.
С 2015 года концерты «кварталовцев» превратились в фестиваль Kvartal fest. Фестиваль собирается летом, поближе к Дню Независимости Украины, а проводят фест в поселке Пидопригоры Лебединского района Сумской области. В 2018 году на фестиваль приехали 150 тыс. гостей.
На тесное сотрудничество «Квартала» и Бухарева обратила внимание журналистка Кристина Бердинских в Facebook: «Lebedin press сообщает, что впервые бесплатный концерт „Квартала“ прошел в 2015 году, собрав 100 тысяч зрителей. Сайт пишет, что инициатором мероприятия в 2015 году выступил… народный депутат Владислав Бухарев, как и в 2016-м году… Интересно, в этом году глава СВР приедет на свой бывший округ и фестиваль, который он основал в 2015 году?».
Напомним, ранее бывший руководитель «Студии Квартал-95» был назначен на высокий пост. Иван Баканов стал первым заместителем главы Службы безопасности Украины.
Фото sumypost.com
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