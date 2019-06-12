Мир

Не только Месси: названы самые высокооплачиваемые спортсмены мира

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в мире по итогам 2019. Об этом пишет популярное издание Forbes.

По данным журнала, совокупный доход футболиста составил 127 млн долларов. Из них 35 млн долларов — результат коммерческих соглашений с рядом известных брендов.

Как известно, Месси в сезоне-2018/19 в составе «Барселоны» стал чемпионом Испании. Каталонцы также дошли до полуфинала Лиги чемпионов, где были разгромлены английским «Ливерпулем» — 4:0. При этом в первой встрече клуб одержал победу над соперником со счетом 3:0.

На втором местенаходится форвард итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду с доходом 109 млн долларов. При этом по спонсорским поступлениям — 44 млн долларов — он опережает Месси. На третьей строчке рейтинга — нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар, чей совокупный доход составляет 105 млн долларов (30 млн долларов) из них — спонсорские.

Список спортсменов, не причастных к футболу, открывает располагающийся на четвертой строчке мексиканский боксер Сауль Альварес. Он заработал 94 млн долларов. Компанию ему составляет швейцарский теннисист Роджер Федерер, заработавший на 600 тыс. долларов меньше.

В топ-100 рейтинга попала лишь одна женщина — американская теннисистка Серена Уильямс. Она заняла 63-е место с доходом в 29,2 млн долларов.

Напомним, что лидером прошлогоднего рейтинга стал американский боксер Флойд Мэйуэзер, который заработал 285 миллионов долларов. Он не попал в список этого года. После победы над ирландцем Конором Макгрегором боксер завершил карьеру.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сооснователь компании Amazon Джефф Безос официально признан самым богатым человеком в современной истории мира. Его личное состояние составило в прошлом году 150 млрд долларов.

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