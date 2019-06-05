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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1974
Скульптор: Juan Huerta
Размер: 29×22 cm Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Эту старую притчу я впервые услышал много лет назад. И мне всегда казалось, что она обо мне самом. Ну, не буквально обо мне, конечно, но уж точно о жизни, похожей на мою.
В одном городе после смерти родителей мальчик остался сиротой. Взявший его к себе дальний родственник, как только мог, унижал его, иногда колотил, заставлял выполнять непосильную работу и при этом кормил из рук вон плохо, а на ночь запирал в холодном и грязном чулане. Не выдержав издевательств, мальчик сбежал в другой город. Ранним утром его, обессиленного и голодного, застал спящим на ступеньках школы воинского мастерства старый её создатель, славящийся своей мудростью и вниманием к подросткам. Он взял сироту к себе в обучение. И очень быстро старательность и упорство нового ученика в достижении поставленных целей сделали его правой рукой мастера.
Чувствуя свой скорый уход, мастер именно этого ученика назначил руководителем школы. Прошли годы. Молодой мастер, путешествуя уже со своими учениками, однажды оказался в том городе, из которого, не выдержав издевательств, много лет назад был вынужден спасаться бегством. Возле одного из домов он увидел дряхлого старика. Указав на него, мастер сказал ученикам:
- Вот тот самый человек, из-за которого мне пришлось убежать отсюда…
Схватившись за мечи, ученики решили тут же отомстить обидчику их любимого учителя. Но он вовремя остановил их словами:
- Я… благодарен этому человеку за все, что он для меня сделал! Если бы не его поступки, я бы не стал тем, кем стал.
Сегодня, в Международный день борьбы против эксплуатации детского труда, мне вспомнилась эта притча отнюдь не случайно. Часто возвращаясь мысленно к её смыслу, я ловил себя на том, что бесконечно благодарен голоду, унижениям и испытаниям, выпавшим в детстве на мою сиротскую долю. Не было бы всего этого, мне трудно было бы каждый день (без исключения!) ощущать неповторимый вкус посланной Богом еды и удобство вещей, которыми мне посчастливилось пользоваться. Я бы не смог в полной мере получать удовольствие от любимой работы и от общения с близкими мне людьми. Я бы не познал глубину восторга от окружающей меня красоты и глубину сочувствия к тем, кто переживает знакомые мне ещё с детства чувства унижения и боли, голода и холода.
Я благодарен за это не только судьбе, но и тем людям, которые в разное время обрекали меня на испытания, способные в любой момент человека сломать, сделать его безвольным и безнадёжным в своих стремлениях. Из-за них жизнь много раз уже могла стать другой — пустой и исковерканной навсегда, а то и вовсе оборваться. Я благодарен им за каждый их поступок, в момент обиды казавшийся мне подлым и несправедливым. Но всякий раз служивший лишь новым толчком, новым поводом к тому, чтобы собраться с силами — и продолжить борьбу. За выживание. За сохранение начатого дела. За достижение новых целей. Я им всем и каждому из них бесконечно благодарен. И не забываю об этом никогда. Ни на один день. Ни на один час…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!