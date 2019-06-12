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- 07:44 Отрезал себе голову на глазах у родителей: чудовищное самоубийство в Херсоне
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Отрезал себе голову на глазах у родителей: чудовищное самоубийство в Херсоне
В Украине продолжают констатировать крайне высокие показатели смертности от самоубийств. Очередной дикий случай зарегистрирован в Херсонской области. Молодой мужчина совершил суицид с помощью электропилы. Мужчина поднес электроинструмент к шее, и острые зубцы повредили кровеносные сосуды. Херсонец истек кровью за считаные минуты, задолго до прибытия врачей.
Драма происходила в частном доме по улице Сретенской на глазах у пожилых родителей самоубийцы. Об этом сообщает сайт «Херсонці».
Полиция зафиксировала факт самоубийства, но намерена проверить: не было ли в этой истории признаков доведения до суицида. Приятели мужчины намекали, что он связался с некой тоталитарной сектой. Поведение херсонца в последние месяцы заставляло друзей усомниться в его душевном здоровье.
Напомним, психологи подтвердили «ФАКТАМ», что в ряде случаев молодых людей толкают на самоубийство суицидальные группы в соцсетях. Были и случаи, когда люди связывались с сомнительными религиозными общинами и пытались совершить суицид под влиянием «духовных лидеров».
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