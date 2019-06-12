Спорт

Сборную Турции оскорбили в аэропорту Рейкьявика и обыграли на футбольном поле: видеообзоры матчей

Во вторник, 11 июня, на футбольных полях Старого Света финишировала программа четвертого тура отборочного цикла Евро-2020.

Группа С

Германия — Эстония — 8:0 (Ройс, 10, 37, Гнабри, 17, 62, Горецка, 20, Гюндоган, 26, с пенальти, Вернер, 79, Сане, 88).

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер отыграл 37-й в истории «сухой» матч во вратарском свитере бундестим и побил рекорд, установленный Зеппом Майером 1979 году (36 матчей без пропущенных мячей).

Беларусь — Северная Ирландия — 0:1 (Макнейр, 86).

Положение команд: 1. Северная Ирландия — 12 очков (4 матча); 2. Германия — 9 (3); 3. Нидерланды — 3 (2); 4. Беларусь — 0 (4); 5. Эстония — 0 (3).

Группа Е

Азербайджан — Словакия — 1:5 (Шейдаев, 29 — Лободка, 8, Куцка, 27, Гамшик, 30, 57, Ганцко, 85).

Венгрия — Уэльс — 1:0 (Паткои, 80).

Положение команд: 1. Венгрия — 9 (4); 2. Словакия — 6 (4); 3. Хорватия — 6 (3); 4. Уэльс — 3 (3); 5. Азербайджан — 0 (3).

Группа Н

Исландия — Турция — 2:1 (Сигурдссон, 21, 32 — Токез, 40).

На матч против исландцев футболисты сборной Турции, сенсационно обыгравшей накануне чемпиона мира Франции, выходили с удвоенной мотивацией. После прилета команды с берегов Босфора в Рейкьявик исландские таможенники целых три часа «мариновали» гостей, до неприличия затянув паспортный контроль и тщательно проверяя багаж футболистов и всех членов делегации.

«Мы прождали три часа. Они забрали наши сумки, забрали все наши крема. Мы летели 6,5 часов и ждем здесь уже три часа. Некоторые наши друзья еще не вышли», — не скрывал своего возмущения нападающий сборной Турции Бурак Йылмаз.

Кроме того, во время интервью один из болельщиков сборной Исландии вместо микрофона протянул футболисту турецкой команды Эмре… туалетный ершик.

Беда, как известно, одна не приходит. Не повезло сборной Турции и на футбольном поле.

Кстати, турецкие фанаты уже обещают островитянам «теплый» прием перед ответной встречей в ноябре. «Когда они явятся в Стамбул, ад покажется им прохладным местом по сравнению с тем, что их ожидает», — разоткровенничался один из фанатов сборной Турции.

Андорра — Франция — 0:4 (Мбаппе, 11, Бен-Йедер, 30, Товен, 45+1, Зума, 60).

Албания — Молдова — 2:0 (Чикалеши, 66, Рамадани, 90+3).

Положение команд: 1. Франция — 9 (4;); 2. Турция — 9 (4); 3. Исландия — 9 (4); 4. Албания — 6 (4); 5. Молдова — 3 (4); 6. Андорра — 0 (4).

Группа I

Россия — Кипр — 1:0 (Ионов, 38).

Бельгия — Шотландия — 3:0 (Лукаку, 45+1, 57, де Брюйне, 90+2).

Казахстан — Сан-Марино — 4:0 (Куат, 45+1, Федин, 62, Суюмбаев, 65, Исламхан, 79).

Положение команд: 1. Бельгия — 12 (4); 2. Россия — 9 (4); 3. Казахстан — 6 (4); 4. Шотландия — 6 (4); 5. Кипр — 3 (4); 6. Сан-Марино — 0 (4).

Группа J

Лихтенштейн — Финляндия — 0:2 (Пукки, 37, Кельман, 57).

Италия — Босния и Герцеговина — 2:1 (Инсинье, 49, Верратти 86 — Джеко, 32).

Греция — Армения — 2:3 (Зека, 54, Форуинс, 87 — Карапетян, 8, Казарян, 33, Барсегян, 74).

Положение команд: 1. Италия — 12 (4); 2. Финляндия — 9 (4); 3. Армения — 6 (4); 4. Греция — 4 (4); 5. Босния и Герцеговина — 4 (4); 6. Лихтенштейн — 0 (4).

Напомним, что баталии в отборочном цикле чемпионата Европы возобновятся 7 сентября. В этот день, в частности, сборная Украины сыграет в Вильнюсе на поле с искусственным покрытием против команды Литвы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гол Яремчука принес Украине тяжелейшую победу над Люксембургом.

Фото Getty Images



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