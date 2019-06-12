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Люди беззащитны: топ-пропагандистка Кремля неожиданно рассказала правду про Россию
Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян лицемерно признала, что у людей в России нет защиты против полицейского произвола. Заявление было сделано после истории с журналистом Иваном Голуновым, которого пытались привлечь по надуманным обвинениям в распространении наркотиков.
Симоньян признает, что в России могут «нарисовать» любую экспертизу, а затем точно также легко убедить общество в виновности гражданина.
Российский священник и блогер Андрей Кураев обращает внимание, что даже путинские апологеты наконец перестали отрицать очевидное: люди в России беззащитны перед властью.
«Так ведь именно в этом все и дело. Не в конкретном Голунове или Петрове, а вот в этой беззащитности людей перед конвейером фейк-ньюс от МВД. А гарант прав человека у нас кто? И если печальный опыт приводит даже его апологетов вот к такому горькому выводу — то какова же цена его бессменному большечембрежневскому правлению?» — задается вопросом Кураев.
Впрочем, в соцсетях пользователи советуют не обольщаться по поводу «открывшихся глаз» у путинских пропагандистов. Пока что высмеивается исключительно российское МВД, а остальная власть все еще недосягаема для критики.
Напомним, ранее журналист Аркадий Бабченко обратил внимание, что в России медиа долгие годы предпочитали не замечать притеснений и преследований. Пока незаконные аресты касались украинцев и крымских татар, российские журналисты отмалчивались.
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