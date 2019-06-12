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Украина может потерять западные области: названа страна-угроза
Среди всех западных соседей Украины наибольшую угрозу для украинской государственности представляют настроения в Венгрии. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» озвучил политолог Украинского института будущего Тарас Березовец.
«Наибольшая опасность для Украины исходит именно от Венгрии: учитывая их активные инвестиции в Закарпатскую область и массовую раздачу венгерских паспортов», — объяснил политолог.
Также Березовец привел новые примеры антиукраинских настроений в Венгрии: «Появилась информация от одного из депутатов польского Сейма о том, что Виктор Орбан (премьер-министр Венгрии) после 2014 года предлагал Польше разделить Украину по зонам влияния. Фактически — оккупировать. Опровержения этой информации не было».
Напомним, последний год крайне обострил отношения Украины и Венгрии. Соседняя страна пригрозила блокировать продвижение Украины к ЕС и НАТО. Вскрылись факты массовой раздачи венгерских паспортов в Закарпатье. Венгрия активно вкладывает средства в регион, а венгерские политики позволяют себе публично рассуждать, какую пользу принесет Закарпатью автономия от Киева.
Какие еще существуют риски для территориальной целостности Украины, читайте в интервью «Не только Россия: могут ли Венгрия и Румыния присоединиться к аннексии украинских земель».
Фото esu.com.ua
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