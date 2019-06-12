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Глупости и сказки: Климкин не верит в членство Украины в ЕС до 2025 года
Глава МИД Украины Павел Климкин не верит в скорое получение Украиной членства в Европейском Союзе. Гипотетически это возможно, но тогда переговоры с евроструктурами нужно начинать немедленно.
«Немного обидно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им нарассказывали сказок, — признает Климкин. — Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025-м. Это глупости, ведь для этого уже давно должны вести переговоры о вступлении. Кто-то слышал, что через 10 лет — уже реальнее, но все еще ерунда. Ведь для этого переговоры о вступлении надо начинать буквально завтра».
Впрочем, Климкин признает, что в долгосрочной перспективе членство Украины в ЕС возможно. «Мы это точно сделаем. Но для этого нам нужно точно стать на голову лучше всех предыдущих кандидатов. Это я без шуток и очень реалистично», — добавил он.
Напомним, при президентстве Петра Порошенко переломным годом для Украины назывался 2023-й. Планировалось, что к этому году Украина достигнет критериев, необходимых для претендентов на вступление в ЕС. После этого можно будет начинать переговоры с европейскими структурами о получении статуса страны-кандидата.
Тем временем, в Украине в ближайшее время может смениться глава МИД. Президент Зеленский хочет видеть на посту министра не Климкина, а Вадима Пристайко. Климкин уверяет, что за должность не держится, и просит Раду поддержать его отставку.
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