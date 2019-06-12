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Гибель лесорубов на Закарпатье: названа предварительная причина аварии
В деле о гибели на Закарпатье группы лесорубов уже названа предварительная причина аварии. Грузовик мог сорваться с горной трассы вследствие непогоды. В последние дни Закарпатье страдало от проливных дождей, а в местных реках поднялся уровень воды.
Грузовик «ЗИЛ» был обнаружен опрокинувшимся на окраине села Тарасовка Тячевского района в лесном массиве «Пригодское». ДТП случилось вечером 11 июня. Тела четверых лесозаготовщиков нашли поблизости от места аварии. Еще одного погибшего лесоруба река унесла за два километра от места происшествия.
Дело расследуется как нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть людей. Следствие по делу продолжается.
Напомним, в ближайшие дни в Закарпатье снова ожидаются ливни с грозами, возможен град и сильный ветер.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?