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Происшествия

Конфликт на рынке "Барабашово" в Харькове: стрелка задержали

11:14 12 июня 2019 57
харьков
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове установлена личность мужчины, стрелявшего по журналисту во время массовой драки на рынке «Барабашово» 7 июня. Об этом сообщила Ольга Калениченко в Facebook. В полиции говорят, что гражданин оказался 26-летним харьковчанином, ему объявили о подозрении.

Пострадавший видооператор Вадим Макарюк остается в реанимации. А его обидчику предъявляют три статьи Уголовного кодекса: препятствование работе журналиста, хулиганство, насилие в отношении журналиста. Максимальное наказание по этим статьям предполагает семь лет лишения свободы.

Напомним, вечером 7 июня на территории торгового центра «Барабашово» в Харькове случился конфликт с применением оружия. Версии сторон о причинах конфликта отличаются, но одно известно точно: сильно пострадал видеооператор городского телеканала, 36-летний Вадим Макарюк. Его атаковали во время съемки сюжета, применили силу, повредили камеру и забрали носители информации с отснятым видео.

Фото Ольга Калениченко/Facebook

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